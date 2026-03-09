Haberler

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Güncelleme:
TBMM Başkanlığı'na, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer 3 milletvekiline ait toplam 5 dokunulmazlık dosyası sunularak, Karma Komisyona havale edildi.

TBMM Başkanlığına, CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 4 milletvekiline ait 5 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Karma Komisyona, CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait dokunulmazlık dosyaları sevk edildi.

Özgür Özel'in 2 dosyası bulunuyor.

Kaynak: AA / İsa Toprak
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri

7-0 kazanıp 'Espana' bestesiyle coştular

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri

