TBMM'de 28'inci Dönem milletvekilleri yemin etti

AKP'den milletvekili seçilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve mevcut bakanlar, Ant İçme Töreni'ne katılmadı. Yemin töreni, verilen kısa aralarla birlikte 10 buçuk saat sürdü. TBMM Başkan adayları 6 Haziran'a kadar başvurabilecek. Yeni TBMM Başkanı 7 Haziran'da seçilecek.

28'inci Dönem milletvekilleri TBMM'de yemin ederek göreve başladı. AKP'den milletvekili seçilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve mevcut bakanlar, Ant İçme Töreni'ne katılmadı. Yemin töreni, verilen kısa aralarla birlikte 10 buçuk saat sürdü. TBMM Başkan adayları 6 Haziran'a kadar başvurabilecek. Yeni TBMM Başkanı 7 Haziran'da seçilecek.

Meclis'te bugün 28'inci Yasama Dönemi Ant İçme Töreni yapıldı. TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlığında saat 14.00'te başlayan Genel Kurul'u; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in yanı sıra çok sayıda bürokrat ve büyükelçi localardan takip etti.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Genel Kurul'da, açılış konuşmasının ardından ilk yemini Geçici Başkan Bahçeli yaptı. Ardından 28'inci Dönemde görev yapacak milletvekilleriyle seçildikleri illerin alfabetik sırasına göre kürsüde ant içtiler.

Ant İçme Törenine, AKP'dan Ankara Milletvekili seçilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve kabinedeki AKP'den milletvekili seçilen 15 bakan katılmadı. Bazı milletvekilleri de bugünkü ant içme törenine katılmadı.

"SİLİVRİ'DE ESİR TUTULDUĞU İÇİN ŞU ANDA YEMİN EDEMİYOR"

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay, tutuklu olduğu için bugün TBMM'ye gelemedi. Genel Kurul'da sıra Atalay'a geldiği sırada TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgıl, Başkanlık Divanı'na, "Silivri'de esir tutulduğu için şu anda yemin edemiyor Şerafettin Can Atalay" diye seslendi.

BAZI VEKİLLER ANDI TEKRARLADI

Ant İçme Töreni'nde; metni eksik, yanlış veya birebir okumayan AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin, AKP Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez andı tekrarladı. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da ant öncesi "Sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum" dediği için Bahçeli'nin uyarısı ile andı tekrarladı. Anayasa'nın 81'inci maddesine göre kürsüde ant metni dışında bir konuşma veya sözlere ilave yapılmaması gerekiyor.

BAHÇELİ, İZLECİLERİ UYARDI

Meclis'teki törene milletvekillerinin yakınları yoğun ilgi gösterdi. Edinilen bilgiye göre; gün boyunca yaklaşık 13 bin milletvekili yakını töreni izlemek için bugün TBMM'ye geldi. İzleyici Locası'nda zaman zaman alkış, yüksek ses olunca Bahçeli, İçtüzük hükümlerini hatırlatarak izleyicileri uyardı.

ON BUÇUK SAAT SÜRDÜ

Saat 14.00'de başlayan yeni dönemin ilk birleşimi, 10 buçuk saatlik çalışmanın ardından 00.30'da sona erdi.

YARIN CUMHURBAŞKANI YEMİN EDECEK

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni için 3 Haziran saat 15.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.

TBMM BAŞKAN ADAYLARI İÇİN BAŞVURULAR 6 HAZİRANA KADAR

Geçici TBMM Başkanı Bahçeli, İçtüzük uyarınca TBMM Başkanlığı için 6 Haziran saat 24.00'a kadar başvurulabileceğini, TBMM Başkan seçiminin ise 7 Haziran'da, saat 14.00'da açılacak birleşimde yapılacağını da duyurdu.

Öte yandan TBMM verilerine göre; mazbatalarını aldıktan sonra Meclis'e gelerek kayıt yaptıran milletvekillerinin sayısı 593'e ulaştı.