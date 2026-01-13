Haberler

TBMM Başkanvekili Adan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında 2025 yılının önemli fotoğraflarını inceledi. Adan, çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verirken, Gazze'deki insani duruma dikkat çekerek gençlerin bu olayları anlamaları için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Adan, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt Kuzusu", "Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her Yerde", "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" fotoğrafını oylayan Adan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can Cana" karesini tercih etti.

Adan, bu yıla özel " Gazze : Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın " Gazze'de Açlıkla Mücadele Eden Filistinlilere Yemek Dağıtıldı" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Atlı Adalet"ini seçti.

"Yılın Kareleri" oylamasında yer alan fotoğraflara yönelik beğenisini dile getiren Adan, AA çalışanlarını tebrik etti.

Gazze'deki katliama dikkati çeken Adan, "Orada yaşayanların da hangi ıstıraplar içinde olduğu fotoğraflardan ziyadesiyle etkilendim. Fotoğraflar, spor dalında ve diğer dallarda olsun insanlığa bugün yaşananlarla ilgili ışık tutan fotoğraflar. Önümüzdeki yıllarda gençlerimizin, vatandaşlarımızın bu yılları kavramasına faydalı olacak fotoğraflar gördüm. Ben de vicdanımın sesini duyarak seçimlerimi yaptım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Candaş Tolga Işık'ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu

Ünlü gazetecinin acı günü! Cenazede gözyaşlarına boğuldu
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor

Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Candaş Tolga Işık'ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu

Ünlü gazetecinin acı günü! Cenazede gözyaşlarına boğuldu
Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti

Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı ismi Göztepe'ye aldı
Fenerbahçe anlaşmayı sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar

Fenerbahçe anlaşma sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar