TBMM Başkanvekili Adan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Adan, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt Kuzusu", "Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her Yerde", "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" fotoğrafını oylayan Adan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can Cana" karesini tercih etti.

Adan, bu yıla özel " Gazze : Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın " Gazze'de Açlıkla Mücadele Eden Filistinlilere Yemek Dağıtıldı" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Atlı Adalet"ini seçti.

"Yılın Kareleri" oylamasında yer alan fotoğraflara yönelik beğenisini dile getiren Adan, AA çalışanlarını tebrik etti.

Gazze'deki katliama dikkati çeken Adan, "Orada yaşayanların da hangi ıstıraplar içinde olduğu fotoğraflardan ziyadesiyle etkilendim. Fotoğraflar, spor dalında ve diğer dallarda olsun insanlığa bugün yaşananlarla ilgili ışık tutan fotoğraflar. Önümüzdeki yıllarda gençlerimizin, vatandaşlarımızın bu yılları kavramasına faydalı olacak fotoğraflar gördüm. Ben de vicdanımın sesini duyarak seçimlerimi yaptım." değerlendirmesinde bulundu.