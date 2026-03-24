TBMM Başkanvekili Adan: "Küresel güçler; Gazze'ye, Lübnan'a, İran'a saldırarak sivilleri katletmektedir"

Güncelleme:
TBMM Başkanvekili Celal Adan, Gazze, Lübnan ve İran'daki sivilleri hedef alan saldırılara dikkat çekerek, Türkiye'nin bölgedeki istikrar konusunda kritik bir rol oynadığını vurguladı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Küresel güçler; Gazze'ye, Lübnan'a, İran'a saldırarak sivilleri katletmektedir. İsrail ve İran hattındaki gerilim, bölgemizi karanlığa sürüklemektedir. İşte tam bu noktada, Türkiye bir sulh ve selamet adası gibi ateş çemberinin tam ortasında durmaktadır" dedi.

Adan, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Adan, Ramazan ayını tamamladıktan sonra bayramı idrak ettiklerini belirterek, "Şimdi de bayram sonrası, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk genel kurulunu açıyoruz. Fakat bu yıl hem Ramazan-ı Şerif hem de mübarek Ramazan Bayramı; bütün inananlar açısından buruk ve kederli geçmiştir. Yüreğimizde bir bayram sevinci değil; coğrafyamızı sarsan acılar vardır. Soykırımcıların ve işgalcilerin döktüğü kanlar, vicdanımızı yakmaktadır. Şehirler alevler içinde, insanlık süküt halindedir" ifadelerini kullandı.

Adan, medeniyet havzasının ateşi hattında olduğunu kaydederek, "Küresel güçler; Gazze'ye, Lübnan'a, İran'a saldırarak sivilleri katletmektedir. İsrail ve İran hattındaki gerilim, bölgemizi karanlığa sürüklemektedir. İşte tam bu noktada; Türkiye bir sulh ve selamet adası gibi ateş çemberinin tam ortasında durmaktadır. İnsanoğlu; tarihin keskin dönemeçlerinden birini atlatmaktadır. Bu karanlık günlerde tek vazifemiz vardır: Türkiye'nin istikrar, istiklal ve istikbal mücadelesine omuz vermek memleketin huzuruna halel getirmemek, her birimizin ortak mesuliyetidir. Bütün dünyada barış güvercinleri kanla boğulurken, sergilediğimiz dirayetli duruş hayatidir. Gündelik siyasi hesapları, kısır çekişmeleri bir kenara bırakmak mecburiyetimiz vardır. Büyük Türk milletinin meclisine yakışan tavır, budur. Bu çatı, sıradan bir yapıdan daha fazlasını korumaktadır. Bu meclis; milletimizin hürriyet meşalesi, devletimizin kurucu iradesidir. Bu meclis, İstiklal Harbi boyunca Türk milletinin hem namusu hem de namlusu olmuştur. O ateş ve kan çağında Burdur Milletvekili olarak meclisimizde yer alan İstiklal Şairi Mehmet Akif'in mısraları; Gazi Meclis'in ruh köküne işaret etmektedir: 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. / Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.' Kurtuluş Savaşı'nda işgalcilere göğüs geren, 15 Temmuz'da tanklara kafa tutan Meclis; bugün de milleti ve devleti müdafaa etmek azmindedir. Bu çatı altında görev alan herkesin; Gazi Meclis çalışmalarına bu hassasiyetle yaklaşacağına inancım tamdır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşte Trump'a 'Savaşı devam ettir' diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat

İşte Trump'a "Savaşı devam ettir" diyen Arap ülkesi
Griezmann yeni kulübüne imzayı attı! Temmuz ayında takıma katılacak

Griezmann yeni kulübüne imzayı attı
Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü! Kimse bölgeye yaklaşamıyor

Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü! Kimse bölgeye yaklaşamıyor
Fenerbahçe Beko, Nicolo Melli ile anlaşmaya vardı

Anlaşma sağlandı: 2 yıllık imza
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı

Günlerdir konuşulan isim nazara geldi! İşte son hali

Griezmann yeni kulübüne imzayı attı! Temmuz ayında takıma katılacak

Griezmann yeni kulübüne imzayı attı
Zeynep Demirel'den 'ideal koca' çıkışı! Volkan Demirel'in pek hoşuna gitmeyebilir

Bomba "ideal koca" çıkışı! Sözleri Volkan'ın pek hoşuna gitmeyebilir

Tarihi ambargo yıkılıyor! 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek

Tarihi ambargo yıkılıyor! 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek