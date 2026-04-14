TBMM Başkanvekili Bozdağ, Siverek'te okula düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı Açıklaması

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eski öğrencinin okuluna silahla girerek rastgele ateş açması sonucu 16 kişiyi yaraladığı olayı kınadı.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa Siverek ilçemizdeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınıyorum. Saldırı sonucunda yaralanan öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve polis memurumuza Rabb'imizden acil şifalar diliyorum. Saldırıyla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.