TBMM'de başkanlık seçimi! İlk turdan sonuç çıkmadı

TBMM Başkanlığı seçiminin ilk turunda hiçbir aday yeterli oyu alamadı:

TBMM'DE BAŞKANLIK SEÇİMİ YAPILIYOR

TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı seçiminin ilk tur oylaması başladı. Beş milletvekili TBMM başkanlık adaylığı için başvurdu.

İKİNCİ TUR OYLAMAYA GEÇİLDİ

İlk tur oylamasından sonuç çıkmadı. 5 adaydan hiçbirisi başkan seçilmeye yeterli oyu alamadı. İkinci tur oylamaya geçildi.

Adayların aldığı oy sayısı şu şekilde:

AK Parti - Numan Kurtulmuş: 305

CHP - Uğur Bayraktutan: 122

DEM Parti - Cengiz Çandar: 50

İYİ Parti - Cihan Paçacı: 30

Yeni Yol Partisi - Mehmet Karaman: 31

TBMM Başkanlığı için adayların 3'te 2 çoğunluğu elde etmesi, üçünü turda ise salt çoğunluğu alması bekleniyor. -

Ayrıntılar geliyor...