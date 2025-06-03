TBMM'de başkanlık seçimi! İlk turdan sonuç çıkmadı
TBMM Genel Kurulu'nda başkan seçimi için oylamaya geçildi. İlk tur oylamasında 5 adaydan kimse yeterli oyu alamadı. Seçim için ikinci tura geçildi.
TBMM Başkanlığı seçiminin ilk turunda hiçbir aday yeterli oyu alamadı:
TBMM'DE BAŞKANLIK SEÇİMİ YAPILIYOR
TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı seçiminin ilk tur oylaması başladı. Beş milletvekili TBMM başkanlık adaylığı için başvurdu.
İKİNCİ TUR OYLAMAYA GEÇİLDİ
İlk tur oylamasından sonuç çıkmadı. 5 adaydan hiçbirisi başkan seçilmeye yeterli oyu alamadı. İkinci tur oylamaya geçildi.
Adayların aldığı oy sayısı şu şekilde:
- AK Parti - Numan Kurtulmuş: 305
- CHP - Uğur Bayraktutan: 122
- DEM Parti - Cengiz Çandar: 50
- İYİ Parti - Cihan Paçacı: 30
- Yeni Yol Partisi - Mehmet Karaman: 31
TBMM Başkanlığı için adayların 3'te 2 çoğunluğu elde etmesi, üçünü turda ise salt çoğunluğu alması bekleniyor. -
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