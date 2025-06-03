TBMM'de başkanlık seçimi! İlk turdan sonuç çıkmadı

TBMM'de başkanlık seçimi! İlk turdan sonuç çıkmadı
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TBMM Genel Kurulu'nda başkan seçimi için oylamaya geçildi. İlk tur oylamasında 5 adaydan kimse yeterli oyu alamadı. Seçim için ikinci tura geçildi.

TBMM Başkanlığı seçiminin ilk turunda hiçbir aday yeterli oyu alamadı:

TBMM'DE BAŞKANLIK SEÇİMİ YAPILIYOR

TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı seçiminin ilk tur oylaması başladı. Beş milletvekili TBMM başkanlık adaylığı için başvurdu.

İKİNCİ TUR OYLAMAYA GEÇİLDİ

İlk tur oylamasından sonuç çıkmadı. 5 adaydan hiçbirisi başkan seçilmeye yeterli oyu alamadı. İkinci tur oylamaya geçildi.

Adayların aldığı oy sayısı şu şekilde:

  • AK Parti - Numan Kurtulmuş: 305
  • CHP - Uğur Bayraktutan: 122
  • DEM Parti - Cengiz Çandar: 50
  • İYİ Parti - Cihan Paçacı: 30
  • Yeni Yol Partisi - Mehmet Karaman: 31

TBMM Başkanlığı için adayların 3'te 2 çoğunluğu elde etmesi, üçünü turda ise salt çoğunluğu alması bekleniyor. -

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
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