TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Yol Partisi'ni Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya'yı kabul etti.

Meclis'te basına kapalı gerçekleşen kabulde, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin ve İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Mustafa Bilici ve de yer aldı.