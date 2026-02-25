Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Yeni Yol Grubu'na ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Yol Grubu ile bir araya gelerek, raporun hayata geçirilmesi adına siyasi partilere ortak çalışma çağrısında bulundu. Kurtulmuş, Türkiye'nin en önemli sorunlarının çözümü için adım atılması gerektiğini vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de Yeni Yol Grubu'nu ziyaret etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeni Yol Grubu'nu ziyaret etti. Kurtulmuş'u Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya, Grup Başkanvekilleri Mehmet Emin Ekmen ve Selçuk Özdağ, İzmir Milletvekili Mustafa Bilici karşıladı. Kurtulmuş, görüşme sonrası yaptığı açıklamada Yeni Yol Grubu'nun Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuna katkılarına işaret ederek, "Şimdi bundan sonra raporda yer olan konuların hayata geçirilmesiyle ilgili yine ümit edelim ki siyasi partilerimiz ortak bir anlayışla, açık fikirlilikle, açık yüreklilikle çalışmalarını sürdürür ve bu yasal düzenlemeler başta olmak üzere çeşitli adımlar atılır. Böylece Türkiye tarihinin en önemli sorunu, Cumhuriyetimizin ilk asrının en ağır, en büyük bedeller ödediğimiz sorununu ortadan kaldıracak adımları atmak mümkün olur. Tabii bu süreçte örgütün kendisini feshi ve silahların bırakılması, sürecin raporda da ifade edildiği gibi kritik noktasıdır. Bu nokta gerçekten hem bütün tarafların beklentilerini karşılayacak hem de işin doğasına uygun bir yaklaşım olacaktır" ifadelerini kullandı.

Yeni Yol Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen ise, raporun büyük bir çabayı ortaya koyduğunu belirterek, "Sayın başkanımız sadece Meclis içerisinde sağladığı koordinasyonla değil, devlet kurumları arasında da sağlamış olduğu koordinasyon ve oynadığı rolle raporun icra edilmesi ve hayata geçirilmesi noktasında sorumluluğunun devam ettiğine işaret ediyor. Kendisinin yapıcı ve müspet katkılarının devam edeceğini düşünüyoruz. Şimdi raporun gereklerini yerine getirme zamanıdır" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

Dünya için kara gün! Dört bir yandan aynı haberler geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek

Müthiş Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları...
Dev bankadan altın için çılgın tahmin

Dev bankadan altın için çılgın tahmin
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı

Düğmeye basıldı: İşte hakkında inceleme başlatılan 19 okul
Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor!
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek

Müthiş Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları...
Halk arasında 'acı ot' diye biliniyor, faydaları saymakla bitmiyor! Fiyatı sudan ucuz

Halk arasında 'acı ot' diye biliniyor, faydaları saymakla bitmiyor
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı