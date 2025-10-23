TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Sekreteri Ramil Hasan'ı kabul etti

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Ramil Hasan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Ramil Hasan ve beraberindeki Genel Sekreter Yardımcıları Talgat Aduov ile Muhammet Alper Hayali'yi kabul etti" denildi.