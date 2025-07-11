TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saraybosna Büyükelçiliğini Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saraybosna Büyükelçiliğini Ziyaret Etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Srebrenitsa Soykırımını Anma Günü programları çerçevesinde Saraybosna'da Türkiye'nin Büyükelçiliğini ziyaret etti. Büyükelçi Emin Akseki ile görüşerek, büyükelçilik çalışmalarına dair bilgi aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü" programları kapsamında bulunduğu Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğini ziyaret etti. Kurtulmuş, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki'den büyükelçilik çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Kurtulmuş, "Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü törenleri dolayısıyla bulunduğumuz Bosna Hersek'te Saraybosna Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek, Büyükelçimiz Emin Akseki'den çalışmaları hakkında bilgi aldık" dedi.

Büyükelçi Akseki'ye ve misyonda görevli personele başarılar dileyen Kurtulmuş, Türkiye'nin Bosna Hersek ile dostane ilişkilerinin her alanda güçlenerek devam ettiğini vurguladı. - SARAYBOSNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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