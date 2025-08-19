TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u Andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden tarih profesörü ve bürokrat Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u vefatının 6. yılında andı.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, mesajında, "Ömrünü talebelerine ve ilim, irfan yoluna adayan, kültür dünyamıza büyük katkılar sunan kıymetli akademisyen Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u vefatının seneidevriyesinde rahmetle anıyorum. Rabb'im makamını ali eylesin." ifadesini kullandı.