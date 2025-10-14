Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan'da Pencup Eyaleti Başbakanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan'da Pencap Eyaleti Başbakanı ile Görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan ziyaretinde Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif ile bir araya geldi ve misafirperverliği için teşekkür etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan'daki temasları kapsamında Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Üçüncü Toplantısı' dolayısıyla bulunduğu Pakistan'ın Lahor kentinde, Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif ile görüştü. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pakistan ziyaretimiz kapsamında Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif ile bir araya geldik. Misafirperverlikleri için Sayın Başbakana ve değerli heyetine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
