TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan'da Pencap Eyaleti Başbakanı ile Görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Üçüncü Toplantısı' dolayısıyla bulunduğu Pakistan'ın Lahor kentinde, Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif ile görüştü. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pakistan ziyaretimiz kapsamında Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif ile bir araya geldik. Misafirperverlikleri için Sayın Başbakana ve değerli heyetine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.