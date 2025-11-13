TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Nuri Demirağ'ı Rahmetle Andı
Cumhuriyet tarihinin çok partili döneme geçişinde önemli rol oynayan Milli Kalkınma Partisi'nin kurucusu Nuri Demirağ, vefatının yıl dönümünde TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından anıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Kalkınma Partisinin kurucusu ve Genel Başkanı Nuri Demirağ'ı rahmetle andı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet tarihimizin çok partili döneme geçişindeki önemli hamlelerinden biri olan Milli Kalkınma Partisinin kurucusu ve Genel Başkanı Nuri Demirağ'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Demokrasimizin ve kalkınma ideallerinin temellerini güçlendirmeye yönelik hizmetleriyle daima hayırla yad edeceğiz." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika