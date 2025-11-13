TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Nuri Demirağ'ı Rahmetle Andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Kalkınma Partisinin kurucusu ve Genel Başkanı Nuri Demirağ'ı rahmetle andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet tarihimizin çok partili döneme geçişindeki önemli hamlelerinden biri olan Milli Kalkınma Partisinin kurucusu ve Genel Başkanı Nuri Demirağ'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Demokrasimizin ve kalkınma ideallerinin temellerini güçlendirmeye yönelik hizmetleriyle daima hayırla yad edeceğiz." ifadelerine yer verdi.