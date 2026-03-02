Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, iftarda Meclis çalışanları ile bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, meclis çalışanlarıyla düzenlenen iftarda bir araya geldi. Konuşmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin rolüne ve çalışanların görünmeyen yüzüne vurgu yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, düzenlenen iftarda Meclis çalışanları ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM çalışanları ile iftarda buluştu. Kurtulmuş, yaptığı konuşmada TBMM'nin milli iradenin merkezi olduğunu söyleyerek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir görünen yüzü var. Genellikle şu arkamızdaki genel kurul salonu komisyonlar, siyaset ve fikir üretme, siyaset yapma, yasa çıkarma tarafıyla ilgili görünen bir yüzü var. Bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütün bu faaliyetlerini yaparken görünmeyen bir yüzü var. Aslında Meclisin en zor tarafının burası olduğunu sizler gayet iyi biliyorsunuz. Sizler tam da bu görünmeyen yüzde, yani siyasetin iş yapmasını kolaylaştıracak, siyasetin önünü açacak, Meclisin kararlarını ve işleyişini kolaylaştıracak çok farklı alanlardaki sorumlulukları yerine getiriyorsunuz" dedi.

Kurtulmuş, "Her birinizin tam bir takım ruhuyla, tam bir ekip şuuruyla, yan yana, omuz omuza Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işlerinin daha disiplinli, daha ciddi ve daha güçlü bir şekilde devam etmesi için gayret etmeye devam edeceğinizden hiç şüphem yoktur. Ramazan sofraları paylaşmaktır, yardımlaşmadır, dayanışmadır. Fakirle, fukarayla, yolda kalmışla birlikte evindeki sofrasını açmaktır. Böylece Ramazan'ın aslında zekatlarımızla, sadakalarımızla, fitrelerimizle toplumsal dayanışmaya fevkalade önemli tesir ettiğini biliyoruz ve toplumu ayakta tutan önemli meselelerden birisinin de bu olduğunun farkındayız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...

Erdoğan'dan dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor

Avrupa ülkesinden Trump'a soğuk duş! İran için resti çektiler
Netanyahu İran saldırısında 9 kişinin öldüğü bölgeden konuştu: Trump ile dünyayı kurtardık

İran'a mesajını verdiği yer manidar! Enkazın önünde konuştu
Gri kategoride aranıyordu! Firari eski savcı gözaltına alındı

Gri kategoride aranıyordu! Firari eski savcı gözaltına alındı
İran'da okul saldırısında hayatını kaybeden öğrenciler son yolculuğuna uğurlanıyor

Acının en gerçek fotoğrafı! Hepsi savaşın en küçük kurbanları için
İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor

Avrupa ülkesinden Trump'a soğuk duş! İran için resti çektiler
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı

Dünya şokta! Bugün savaşa katıldılar, askeri faaliyetleri yasaklandı
Nihat Hatipoğlu'nu dahi şaşırtan Fenerbahçe sorusu: 11 yıldır dua ediyoruz, nerede yanlış yapıyoruz

''Fenerliler olarak 11 yıldır dua ediyoruz, nerede yanlış yapıyoruz?''