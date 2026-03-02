TBMM Başkanı Kurtulmuş, iftarda Meclis çalışanları ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, düzenlenen iftarda Meclis çalışanları ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM çalışanları ile iftarda buluştu. Kurtulmuş, yaptığı konuşmada TBMM'nin milli iradenin merkezi olduğunu söyleyerek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir görünen yüzü var. Genellikle şu arkamızdaki genel kurul salonu komisyonlar, siyaset ve fikir üretme, siyaset yapma, yasa çıkarma tarafıyla ilgili görünen bir yüzü var. Bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütün bu faaliyetlerini yaparken görünmeyen bir yüzü var. Aslında Meclisin en zor tarafının burası olduğunu sizler gayet iyi biliyorsunuz. Sizler tam da bu görünmeyen yüzde, yani siyasetin iş yapmasını kolaylaştıracak, siyasetin önünü açacak, Meclisin kararlarını ve işleyişini kolaylaştıracak çok farklı alanlardaki sorumlulukları yerine getiriyorsunuz" dedi.

Kurtulmuş, "Her birinizin tam bir takım ruhuyla, tam bir ekip şuuruyla, yan yana, omuz omuza Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işlerinin daha disiplinli, daha ciddi ve daha güçlü bir şekilde devam etmesi için gayret etmeye devam edeceğinizden hiç şüphem yoktur. Ramazan sofraları paylaşmaktır, yardımlaşmadır, dayanışmadır. Fakirle, fukarayla, yolda kalmışla birlikte evindeki sofrasını açmaktır. Böylece Ramazan'ın aslında zekatlarımızla, sadakalarımızla, fitrelerimizle toplumsal dayanışmaya fevkalade önemli tesir ettiğini biliyoruz ve toplumu ayakta tutan önemli meselelerden birisinin de bu olduğunun farkındayız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı