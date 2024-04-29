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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kut'ül Amare Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünü kutladı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kut'ül Amare Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünü kutladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında, 'Şanlı ecdadımızın yazdığı, tarihimizin şeref sayfalarından olan Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümü kutlu olsun. Birinci Dünya Savaşı'nda emperyalistlere karşı verilen bu destansı mücadelenin tüm kahramanlarını; Halil Paşa ve neferlerini rahmetle, hürmetle ve minnetle yad ediyorum.' ifadelerine yerdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kut'ül Amare Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında, "Şanlı ecdadımızın yazdığı, tarihimizin şeref sayfalarından olan Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümü kutlu olsun. Birinci Dünya Savaşı'nda emperyalistlere karşı verilen bu destansı mücadelenin tüm kahramanlarını; Halil Paşa ve neferlerini rahmetle, hürmetle ve minnetle yad ediyorum." ifadelerine yerdi.

Kaynak: AA / Politika

Numan Kurtulmuş Sosyal Medya Halil Paşa Dünya Politika Güncel Haberler

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