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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC yetkilileriyle görüştü

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla bulunduğu Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi. Kurtulmuş görüşmede, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı tebrik etti. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Kıbrıs Barış Harekatı Numan Kurtulmuş Ünal Üstel Kıbrıs Tatar Diplomasi Politika Güncel Haberler

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