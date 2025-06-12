TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Görüştü
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi toplantıları kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Görüşme, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Kazakistan'da temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, başkent Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmeye, Kurtulmuş'un yanı sıra Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve TÜRKPA Genel Sekreteri Süreyya Er katıldı. - ASTANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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