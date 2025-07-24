TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dr. Sadık Ahmet'i Anma Mesajı Yayınladı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı Trakya Türk toplumunun lideri Dr. Sadık Ahmet'i vefatının 30. yılında rahmetle andı ve onun mücadelesinin önemine vurgu yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı Trakya Türk toplumunun lideri Dr. Sadık Ahmet'i vefatının 30. yılında rahmetle andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı anma mesajında, "Batı Trakya Türklerinin unutulmaz lideri Dr. Sadık Ahmet'i, vefatının yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle yad ediyorum. Öncülük ettiği haklı davada, soydaşlarımızın yanında durmaya, hak ve özgürlüklerini kararlılıkla savunmaya aynı inançla devam edeceğiz. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
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