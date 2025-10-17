Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Diyarbakır'da Cuma Namazı Kıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'da Ulu Cami'de cuma namazını kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla çay içip simit yiyerek sohbet etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, cuma namazını Diyarbakır'daki Ulu Cami'de kıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kurtulmuş, namaz sonrası vatandaşlarla çay içip simit yiyerek sohbet etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'nin akademik yıl açılış programının ardından tarihi Ulu Cami'de cuma namazını kıldı. Kurtulmuş ve beraberindekiler, namazın ardından camiden çıkarken vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Vatandaşların çay ve simit ikramını geri çevirmeyen Kurtulmuş, onlarla birlikte çay içip simit yedi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Kurtulmuş, daha sonra bölgeden ayrıldı. - DİYARBAKIR

