TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş CHP'yi Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş CHP'yi Ziyaret Etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Ziyarette Ceza ve İnfaz Yasası ile anayasa konuları gündeme geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş CHP'yi ziyaret etti.

Kurtulmuş, CHP'yi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Kurtulmuş'a AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül eşlik etti. Özel'e ise CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ve Gökhan Günaydın eşlik etti.

Kurtulmuş'un gündeminde Ceza ve İnfaz Yasası ve anayasa konuları bulunuyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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