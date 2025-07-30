TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'de Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na Katıldı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında Cenevre'de aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 6. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında aile fotoğrafı çekimine katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında bulunduğu İsviçre'nin Cenevre kentinde programına devam ediyor. Kurtulmuş, konferansa katılan parlamento başkanlarıyla birlikte aile fotoğrafı çektirdi. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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