TBMM Başkanı Kurtulmuş, Romanya'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti.

Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Bükreş'te, Türkiye-Romanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan ile Odeon Meydanı'ndaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtını ziyaret etti.

Kurtulmuş, üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi Atatürk Anıtı'na bıraktı ve parlamento heyetiyle fotoğraf çektirdi.