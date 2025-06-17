TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Abdullah Eren'i Kabul Etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'i kabul etti.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'i kabul etti.
TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'i kabul etti" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika