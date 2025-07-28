TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Ossowski'yi Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Ossowski'yi Kabul Etti
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski ile bir araya geldi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski'yi kabul etti.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski'yi kabul etti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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