TBMM Başkanı Kurulmuş'tan Mevlit Kandili Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, Mevlit Kandili dolayısıyla NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"'Dünya neye sahipse, onun vergisidir hep/Medyun ona cem'iyyeti, medyun ona ferdi/Medyundur o ma'suma bütün bir beşeriyyet/Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.'

Alemlere rahmet Peygamber Efendimizin (a.s.) dünyayı teşrifini idrak ettiğimiz Mevlit Gecesini tebrik ediyorum."