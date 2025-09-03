TBMM Başkanı Kurulmuş'tan Mevlit Kandili Mesajı

Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mevlit Kandili dolayısıyla sosyal medya üzerinden bir mesaj yayımladı ve insanların bu özel geceyi kutladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, Mevlit Kandili dolayısıyla NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"'Dünya neye sahipse, onun vergisidir hep/Medyun ona cem'iyyeti, medyun ona ferdi/Medyundur o ma'suma bütün bir beşeriyyet/Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.'

Alemlere rahmet Peygamber Efendimizin (a.s.) dünyayı teşrifini idrak ettiğimiz Mevlit Gecesini tebrik ediyorum."

Kaynak: AA
