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Yüzbaşı Agah Efendi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katıldığı törenle anıldı

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Milli Mücadele'nin unutulmaz kahramanlarından Yüzbaşı Agah Efendi, Afyonkarahisar'daki mezarı başında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı törenle anıldı. Törende, Yüzbaşı Agah Efendi'nin fedakarlıkları ve kahramanlıkları bir kez daha hatırlatıldı. Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı ve törene birçok önemli isim katıldı.

Milli Mücadele'nin unutulmaz kahramanlarından Yüzbaşı Agah Efendi, Afyonkarahisar'daki mezarı başında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı törenle anıldı.

Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ndeki anma töreni, Yüzbaşı Agah Efendi'nin biyografisinin okunmasıyla başladı. Bu sırada, Milli Mücadele'deki fedakarlıkları ve kahramanlıkları bir kez daha hatırlatıldı. Katılımcılar, o dönemin zorluklarına göğüs geren Yüzbaşı Agah Efendi'nin cesareti ve vatan sevgisini derin bir saygıyla andı. Konuşmaların ardından, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Törene katılanlar, Yüzbaşı Agah Efendi'nin ve tüm şehitlerin aziz hatırasını saygıyla yad ederken, bu anlamlı günün, Milli Mücadele ruhunun gelecek nesillere aktarılması açısından taşıdığı büyük önemin altını çizdiler.

Törene, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, Hakan Şeref Olgun ve Afyonkarahisar protokolünden birçok isim katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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