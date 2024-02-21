TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğini ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Cahit Bağcı'dan Azerbaycan'daki çalışmaları hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki parlamento heyetiyle birlikte Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarına başladı. Kurtulmuş, beraberindeki heyetle birlikte Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğini ziyaret etti. Kurtulmuş, ziyarette Büyükelçi Bağcı'dan Azerbaycan'daki çalışmaları hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 23 Şubat'a kadar devam edecek Azerbaycan temasları çerçevesinde yarın APA 14'üncü Genel Kurulu'na katılacak. Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Başbakan Ali Asadov'la bir araya gelecek olan Kurtulmuş'un Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor. Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Sekreterliğini ve Bakü'deki şehitlikleri de ziyaret edecek. - BAKÜ