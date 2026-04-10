TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Polis Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Haftası'nı kutluyorum. Bu anlamlı gün dolayısıyla vatanımız ve bayrağımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum. Polis Teşkilatımız, 181 yıldır olduğu gibi bundan sonra da aziz milletimizin güvencesi olmaya devam edecektir."