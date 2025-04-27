TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Vefat Eden Öğretmen Ahmet Karaman'a Taziye Mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden İstanbul İmam Hatip Lisesi Arapça öğretmeni Ahmet Karaman için Allah'tan rahmet diledi ve ailesine başsağlığı mesajı iletti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden İstanbul İmam Hatip Lisesi Arapça öğretmeni Ahmet Karaman'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki kıymetli hocalarımızdan Ahmet Karaman beyefendiye Allah'tan rahmet, ailesine, talebelerine ve imam hatip camiasına başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin."
Kaynak: AA / Adem Balta - Politika