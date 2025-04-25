TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit polis memuru Bacak için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak'ta trafik kazasına müdahale ettiği sırada şehit olan polis memuru Zeki Bacak için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şırnak'ta görevi esnasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan polis memuru Zeki Bacak'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı dileyerek, "Kahraman polisimizin mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.