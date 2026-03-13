Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan tarihçi ve yazar İlber Ortaylı için taziye mesajı

Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı için duygusal bir taziye mesajı paylaştı. Ortaylı'nın ilim dünyasındaki katkılarını vurgulayarak ailesine başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye dileklerini iletti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin yetiştirdiği büyük tarihçilerden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. İlber Hoca, engin tarih bilgisiyle kaleme aldığı inceleme, araştırma ve değerlendirmeleriyle ilim dünyasında silinmez bir iz bıraktı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç
