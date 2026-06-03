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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Muhammed Ali için anma mesajı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefatının 10. yılında Muhammed Ali'yi rahmetle andı. Kurtulmuş, Ali'nin ringdeki başarısının yanı sıra ırkçılığa karşı verdiği mücadeleye vurgu yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ömrünü ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadeleye adayan unutulmaz boksör ve Müslüman aktivist Muhammed Ali'yi vefatının 10. yılında rahmetle andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Sadece ringdeki şampiyonluğuyla değil imanıyla ve ırkçılığa karşı verdiği özgürlük mücadelesiyle milyonlara ilham olan Muhammed Ali'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz
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