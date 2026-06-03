TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Muhammed Ali için anma mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ömrünü ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadeleye adayan unutulmaz boksör ve Müslüman aktivist Muhammed Ali'yi vefatının 10. yılında rahmetle andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Sadece ringdeki şampiyonluğuyla değil imanıyla ve ırkçılığa karşı verdiği özgürlük mücadelesiyle milyonlara ilham olan Muhammed Ali'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum." ifadesine yer verdi.