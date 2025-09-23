TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Malta'ya Filistin Desteği Teşekkürü

'MALTA'NIN FİLİSTİN'İ TANIMIŞ OLMASINDAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Angelo Farrugia ve beraberindeki heyetle Meclis'te görüştü. Farrugia ve heyetini TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını duyurması dolayısıyla Malta'ya tebriklerini iletti. Kurtulmuş, "Malta'nın Filistin'i tanımış olması fevkalade önemli bir adımdır. Başından itibaren Filistin halkının yaşadığı bu soykırıma karşı Malta'nın verdiği desteği takdirle karşılıyoruz. Ama artık insanlığın sabrı taşmıştır. Bundan 2-3 sene evvel İngiltere'nin, Fransa'nın, Kanada'nın Filistin Devleti'ni, iki devletli bir çözümü savunacaklarına kimse inanmazdı. Bugün İsrail'in geldiği saldırganlık, soykırımın artık insanlığın kemiğine dayanmış olması böyle bir dalgayı oluşturuyor. Malta'nın da Filistin'i tanımış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Türkiye ile Malta arasında gelişen ilişkilerden memnuniyet duyduklarını belirten Kurtulmuş, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin gelişmesi açısından parlamentolar arasında var olan dostluk gruplarına büyük sorumluluk düştüğünü, dostluk gruplarınca karşılıklı yürütülen çalışmaların Türkiye ve Malta'yı yakın temasa sokacağını kaydetti. Kurtulmuş, Türkiye ile Malta arasındaki ikili ticaret hacminin 1 milyar dolar seviyesine ulaşmasının fevkalade önemli ve bunun daha ileriye götürülmesinin mümkün olduğunu vurguladı. Gazze'de yaşananların sadece İsrail'in saldırganlığını değil, aynı zamanda Akdeniz bölgesinin çok kısa bir sürede istikrarsızlığa dönebileceğini ve burada önemli çatışmaların olabileceğini gösterdiğini belirten Kurtulmuş, büyük ülkelerin çıkarlarının kesiştiği, neredeyse dünyanın bütün donanmalarının yer aldığı Akdeniz'de yeni bir barış perspektifine ihtiyacın bulunduğuna dikkati çekti.

'SİZİN VERECEĞİNİZ DESTEK, FİLİSTİNLİLİLER İÇİN ÖNEM TAŞIR'

Kurtulmuş, gelecek yıl nisan ayında PAB 152. Genel Kurulu'nun İstanbul'da gerçekleştirileceğini belirterek, Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Farrugia'ya davetini iletti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, ayrıca Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nda gelecek dönemde Malta'yı da görmek istediklerini söyledi. İsrail'in Gazze'deki işgalinin eninde sonunda biteceğini belirten Kurtulmuş, Netanyahu ve ekibinin uluslararası mahkemelerde yaptıklarının hesabını vereceğine inandıklarını vurguladı. Filistin için on yıllar sürecek bir siyasi mücadelenin başlayacağına inandıklarını söyleyen Kurtulmuş, "Burada Filistin dostlarının Filistin Devleti'ne destek vermesi lazım. Bu sadece bölge ülkeleriyle, sadece Arap ülkeleriyle, sadece Müslüman ülkeleriyle kısıtlı kalmamalıdır; vicdan sahibi, insaf sahibi bütün ülkelerin bu konuda tutum belirlemesini ve bu mücadelenin destekçisi olmasını ümit ediyoruz. Malta da Akdeniz'in en stratejik bölgesinde. Sizin Filistin'e vereceğiniz destek, Filistinliler için çok büyük anlam taşır" ifadesini kullandı.

