TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan LGS Öğrencilerine Başarı Dileği
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınava girecek öğrencilere sosyal medya üzerinden başarı dileklerini iletti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın düzenlenecek olan Liselere Geçiş Sistemi sınavına girecek tüm evlatlarımıza üstün başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin, sınav sonuçlarınız gönlünüzce olsun." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika