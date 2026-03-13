Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İlber Ortaylı için taziye mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İlber Ortaylı için taziye mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı için derin bir üzüntüyle taziye mesajı yayımladı. Ortaylı'nın tarih bilgisi ve eserleri ilim dünyasında önemli bir iz bıraktı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin yetiştirdiği büyük tarihçilerden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. İlber Hoca, engin tarih bilgisiyle kaleme aldığı inceleme, araştırma ve değerlendirmeleriyle ilim dünyasında silinmez bir iz bıraktı. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

