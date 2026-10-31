TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Hakkari'de şehit olan asker için taziye mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateş sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, "Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA