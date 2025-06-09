TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ferdi Zeyrek için Başsağlığı Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan, TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Kurtulmuş'un, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak Zeyrek için başsağlığı dilediği bildirildi.