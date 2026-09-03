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Kurtulmuş'tan Eraslan İçin Taziye Mesajı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden Çekmeköy eski Belediye Başkanı Sıddık Eraslan için taziye mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden Çekmeköy eski Belediye Başkanı Sıddık Eraslan için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli yol ve dava arkadaşımız Sibel Eraslan'ın eşi, Milli Görüş hareketinin öncü isimlerinden Çekmeköy eski Belediye Başkanı değerli kardeşim Sıddık Eraslan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, başta muhterem eşi Sibel Eraslan Hanımefendi olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Kaynak: AA
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