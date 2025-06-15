TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Azerbaycan'a Kutlama Mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü kutlayarak Türkiye-Azerbaycan dostluğunun sonsuza dek sürmesini diledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü tebrik etti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Can Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü kutlu olsun. Türkiye ile Azerbaycan dostluğunun, kardeşliğinin, kaderdaşlığının kıyamete kadar sürmesini diliyor, Azerbaycanlı kardeşlerimize, bu gurur günü vesilesiyle selam ve muhabbetlerimi sunuyorum."
Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika