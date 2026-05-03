TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sırrı Süreyya Önder'i andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i vefatının birinci yılında andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Merhum TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder kardeşimizi, vefatının birinci yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ülkemizde dayanışma ve kardeşlik ikliminin oluşması için mücadele göstermiş Sırrı Süreyya Önder, bu uğurda sergilediği nezaketli ve samimi duruşuyla daima saygıyla hatırlanacaktır. Mekanı cennet olsun."