TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti temsilcilerini kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ile Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya'yı ayrı ayrı kabul etti.

CHP Grup Başkanvekili Emir, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hem komisyon çalışmaları hem de Genel Kurul çalışmalarıyla ilgili Meclis Başkanı ile görüş alışverişinde bulunduk." diye konuştu.

Bir gazetecinin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun rapor yazımındaki son durumuna ilişkin sorusu üzerine Emir, biraz daha çalışmaya ihtiyacın olduğunu belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız da kabulün ardından bir gazetecinin, komisyonun hazırlayacağı raporun detaylarının görüşülüp görüşülmediği sorusu üzerine, "Hayır, özel bir görüşmeydi." yanıtını verdi.

Öte yandan, Kurtulmuş'un dün de DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek'i kabul ettiği öğrenildi.