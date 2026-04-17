TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Sadık ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Serdar Ayaz Sadık ile İstanbul'da bir araya gelerek, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini geliştirme ve barış müzakerelerine yönelik önemli mesajlar verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Serdar Ayaz Sadık ile Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu marjında bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, Pakistan'ın, ABD ve İran'ın ateşkes müzakerelerine ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Türkiye olarak kalıcı barış ve istikrar için diplomasiyi önceleyen müzakereleri önemsediklerini belirtti.

Türkiye ile Pakistan'ın dostluk ve kardeşlik ilişkisinin her alanda güçlü bir şekilde gelişerek sürdüğünü kaydeden Kurtulmuş, iki ülke arasındaki bu dostluk ilişkilerini dünyanın içinde bulunduğu türbülanslı dönemde artırması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek
