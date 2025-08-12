TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Mesele gönül meselesi'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Her bir partimizin, her bir milletvekili arkadaşımızın temsil ettiği çevrede özel bir gayretle çalışmamız gerektiği ortada. Mesele yöntem meselesi değil, gönül meselesidir" dedi.

Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu sonrasında kapanış konuşması yaptı. Kurtulmuş, her toplantıdan sonra Kürt sorununun çözümü için ümidinin daha da arttığını söyleyerek, fikirlerin farklı olabileceğini ifade etti.

Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Her bir partimizin, her bir milletvekili arkadaşımızın temsil ettiği çevrede özel bir gayretle çalışmamız gerektiği ortada. Mesele yöntem meselesi değil, gönül meselesidir. İkinci mesele hız meselsidir. Herkesi dinleyeceğiz ama konuşma faslı bir yerde bitecek, dinleme faslı da bitecek. Burada süreci hızlı bir şekilde ama ayağımıza dolaştırmadan, akılla, mantıkla süreci tamamlamak zorundayız."

Komisyonun temel odak noktasının terör örgütünün silah bıraktıktan sonraki gerekli olan yasal düzenlemeler olduğunu söyleyen Kurtulmuş, güven sorununun aşıldığını gördüğünü belirtti. - ANKARA