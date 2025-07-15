TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Camii'nde şehitler için düzenlenen Mevlid-i Şerif Programı'na katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Meclis Camii'nde şehitler için düzenlenen Mevlid-i Şerif Programı'na katıldı.

Programda, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminde şehit olan güvenlik güçleri ve vatandaşlar, dualarla anıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Mevlid-i Şerif okundu ve şehitler için dualar edildi.

Sonunda katılımcılara gül suyu ve lokum ikram edilen programa, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un yanı sıra bazı siyasi partilerin grup başkanları, grup başkanvekilleri, komisyon başkanları, milletvekilleri, Meclis çalışanları ve vatandaşlar katıldı.