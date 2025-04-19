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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı ile Görüştü

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Abdul ile bir araya gelerek Filistin'i destekleyen parlamentolar grubunun toplantısının verimliliğini değerlendirdi ve ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu yaptı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Abdul ile görüştü

İSTANBUL - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı" kapsamında Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Tan Sri Dato Johari bin Abdul ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'daki Conrad Otel'de gerçekleşen görüşmede, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı"nın oldukça verimli geçtiğini ve başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade etti.

Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Abdul'un toplantıya verdiği güçlü destek dolayısıyla teşekkür eden Kurtulmuş, zaman içerisinde genişlemesinin öngörüldüğü Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun, ortaya koyacağı müzakerelerle, bütün ülkelerin ve insanlığın Filistin davasına destek vermesinin ve iki devletli çözümden başka bir yolun olmadığının görülmesinin sağlanabileceğini belirtti.

Kurtulmuş, platformun, Filistin meselesinde, sadece Müslüman ülkelerin değil bütün ülkelerin parlamentolarını devreye sokacak önemli bir imkan oluşturmasını hedeflediklerini kaydetti.

Türkiye ve Malezya arasında güçlü bir ilişkinin bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, hükümetler arasındaki ilişkileri parlamentolar arasında da sürdürme arzusunda olduklarını bildirdi.

Malezya gibi dost ve kardeş bir ülkenin Asya'da giderek yükselmesinin memnuniyet verici olduğunu söyleyen Kurtulmuş, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Abdul'un toplantı vesilesiyle Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin de ikili ilişkilere olumlu katkı sunacağını vurguladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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