TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kadın Milletvekillerine Yapılan Saldırıya Tepki Gösterdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ve beraberindeki milletvekilleri ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'i kabul etti.

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi CHP Osmaniye Milletvekili ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar ile İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'i kabul etti. Meclis'teki kabulde, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Kaya'nın, TBMM Genel Kurulu Başkanlık Divanı'ndaki yerinde otururken çekilen bir fotoğrafı üzerinden hedef alınması görüşüldü. TBMM Başkanımız Kurtulmuş, Kaya'ya yönelik söz konusu davranışın, yalnızca bir kadın milletvekiline ya da Başkanlık Divanı üyesine değil, tüm kadınlara ve Meclis çatısı altında bulunan milletvekillerine karşı yapıldığını belirtti. Doğrudan bir kadın milletvekilini hedef alan bu davranışın, hiçbir medeni yaklaşımla izah edilmeyeceğinin altını çizen TBMM Başkanımız Kurtulmuş, öte yandan milli iradenin tecelligahı olan Meclis'in vakarına karşı yapılmış olan bu saldırıyı asla kabul etmediğini, konuyu titizlikle incelettiğini ve bizatihi takipçisi olacağını vurguladı" denildi.