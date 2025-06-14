TBMM Başkanı Kurtulmuş, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümünü kutladı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yurdumuzun dört bir yanında, vatanımızın emniyeti ve aziz milletimizin selameti için büyük bir özveri ve üstün gayretle görev yapan Jandarma Teşkilatımızın 186'ncı kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Bu anlamlı gün dolayısıyla, şehit ve gazi olan kahramanlarımızı bir kez daha minnetle anıyor, görevi başındaki jandarmalarımıza vazifelerinde başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
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