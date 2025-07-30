TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail Yargılanacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Siyonist yönetimi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve ekibinin uluslararası mahkemelerde mutlaka yargılanacağını ve ağır şekilde cezalandırılacağını ifade etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh ile Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında bir araya geldiklerini, her koşulda ve her zaman Filistin halkının haklı davasına güçlü desteklerinin süreceğini bir kez daha vurguladıklarını belirtti.

Filistin'de her gün artan şiddet karşısında uluslararası camiayı harekete geçirmek için Türkiye olarak bütün imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Kurtulmuş, Gazze'de, insanlık tarihinin en ağır soykırımı ve en büyük adaletsizliklerinin yaşandığını kaydetti.

Bu soykırıma sessiz kalmanın buna ortak olmak anlamına geldiğini belirten Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün dünyanın dikkati Gazze'de yoğunlaşmışken, özellikle Batı Şeria'da yasa dışı işgalcilerin Filistin halkına yönelik insanlık dışı saldırıları maalesef dünya gündeminden kaçırılmaya çalışılıyor. Uzun yıllar devam edecek olan Filistin davasını korumak, yüceltmek ve bağımsız bir Filistin devletinin varlığını temin etmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

İstanbul'da başlattıkları Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'na daha fazla ülkenin katılmasını temin edeceklerini aktaran Kurtulmuş, hep beraber Filistin halkının sesi soluğu, gücü kuvveti olmaya gayret sarf edeceklerinin altını çizdi.

Kurtulmuş, açıklamasında "Çoktan haddini aşan İsrail'in Siyonist yönetimi, Netanyahu ve ekibi uluslararası mahkemelerde mutlaka yargılanacak ve ağır bir şekilde cezalandırılacaktır. Değerli mevkidaşım Fattouh ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyor, kendisinin şahsında tüm Filistin halkını hürmetle selamlıyorum." ifadelerine yer verdi.