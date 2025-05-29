TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'İnsanların diri diri molozların altında kaldığı ve hep beraber bütün insanlığın seyrettiği bir soykırımla karşı karşıyayız'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hakikaten sözün bittiği yer, artık açlığın bile bir silah olarak kullanıldığı, insanların diri diri molozların altında kaldığı ve hep beraber bütün insanlığın seyrettiği bir soykırımla karşı karşıyayız" dedi.

TBMM Genel Kurulunda, yardım projesinde çalışan 5 kişinin İsrail'in saldırısında hayatını kaybetmesi kınandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "TBMM, başından itibaren Filistin davasında hep tek ses ve yekvücut oldu ve ortak bir fikri, milletimizin fikrini bütün dünya kamuoyuyla da paylaştı. Hakikaten sözün bittiği yer, artık açlığın bile bir silah olarak kullanıldığı, insanların diri diri molozların altında kaldığı ve hep beraber bütün insanlığın seyrettiği bir soykırımla karşı karşıyayız. İsrail'i, katil Netanyahu ve çetesini bir kez daha kınıyoruz. TBMM olarak da bu konuda insanlık dışı bu saldırılar karşısında aynı noktada durduğumuzu bir kere daha buradan ifade ediyoruz. Bu vesileyle bugün şehit düşen insanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Gazze'nin şehitlerinin hepsine; sadece Gazze değil, Batı Şeria'da da devam eden bu zulümlerde şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Filistin davası bir kere daha tekrarlamak isterim ki Türkiye için milli bir davadır. Sadece Arapların, sadece Filistinlilerin davası değil, milletimizin ortak davasıdır. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Tüm Filistinlilere, onlarla dayanışmamızı TBMM adına da ifade ediyorum" dedi. - ANKARA