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TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(Fon soruşturması) Geçiştirilecek, ihmal edilecek bir konu değil. Kimler bulaşmışsa burunlarından fitil fitil getirilmeli. Milletimizin beklentisi de adaletin gereği de budur"

Kaynak: AA