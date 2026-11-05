TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(Fon soruşturması) Geçiştirilecek, ihmal edilecek bir konu değil. Kimler bulaşmışsa burunlarından fitil fitil getirilmeli. Milletimizin beklentisi de adaletin gereği de budur"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(Fon soruşturması) Geçiştirilecek, ihmal edilecek bir konu değil. Kimler bulaşmışsa burunlarından fitil fitil getirilmeli. Milletimizin beklentisi de adaletin gereği de budur"
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(Fon soruşturması) Geçiştirilecek, ihmal edilecek bir konu değil. Kimler bulaşmışsa burunlarından fitil fitil getirilmeli. Milletimizin beklentisi de adaletin gereği de budur"
Kaynak: AA